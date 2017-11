Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Easyjet von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 1050 auf 1400 Pence angehoben. In den vergangenen Wochen habe sich für den Billigflieger viel verbessert, schrieb Analyst Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es bleibe jedoch das Brexit-Risiko und Zweifel an den langfristigen Wachstumsperspektiven./ag/zb Datum der Analyse: 28.11.2017

ISIN: GB00B7KR2P84