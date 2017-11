Dublin (ots/PRNewswire) -



KamaGames Group, ein internationaler Entwickler und Herausgeber von Social Casino Games für mobile Plattformen, feiert sein bislang bedeutsamstes Jahr. Den Erfolg verdankt das Unternehmen seinem fortwährenden Engagement für Innovation, zu dem die Einführung einer Reihe neuer Party-Spielfunktionen mit 2 brandneuen Spielarten - HEARTS PARTY und PAIR PARTY - vor Ende des Jahres zählte.



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160523/370906LOGO )



(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160525/372066LOGO )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/610357/KamaGames__Hearts_Party.jpg )



Die Party-Spielfunktionen verfügen über neue Kern-Spielmechaniken, die das Pokerspiel verbessern und es auf allen Ebenen des Spiels spannender und unterhaltsamer gestalten.



In HEARTS PARTY, das heute startet, folgen Spieler den üblichen Regeln von Texas Hold'em, jedoch werden alle Kreuz- und Karo-Karten aus dem Spiel entfernt und durch Herz und Pik ersetzt. Das Spiel wird dann wie gewohnt gespielt.



Anfang dieses Jahres führte KamaGames neue Party-Spielfunktionen bei seinem Vorzeigetitel Pokerist ein, um die Spannung an den Tischen zu steigern und sein Portfolio an Social-Casino-Titeln einem breiten Publikum näher zu bringen. Diese neuen Spielarten stehen nur für durchschnittlich 48 Stunden pro Woche zur Verfügung und beinhalten 10 TO ACE PARTY, JOKER PARTY, SWAP PARTY, 3 CARD PARTY und U TURN PARTY. Diese Spielarten boten kleine, aber unverwechselbare Varianten des klassischen Pokermodells und erwiesen sich als großer Erfolg, da sich die Kundenbindung verbesserte und die Spielerinteraktion auf allen Spielerebenen mit einem signifikanten Tempo zunahm.



Die neuen Party-Spielfunktionen sollen Spieler motivieren und unterhalten, indem sie die wesentlichen Spielmechanismen von traditionellem und klassischem Texas Hold'em-Poker verändern. Die Anpassungen an die Pokerregeln erlauben ein weitaus aufregenderes Spiel mit wilderen Handkombinationen und mehr Chancen auf ein Comeback während der Hand.



Seit dem Start der Pokerspielforschung hat sich gezeigt, dass die Spielarten innerhalb aller Spielersegmente, Demografien (Geschlecht, Alter) und jedem geographischen Standort beliebt waren. Die durchschnittliche Anzahl der Hände, die ein Spieler spielt, und die Anzahl der Spieler, die online spielen, erhöhten sich im Rahmen dieser Party-Spielarten um 10-15 %.



Daniel Kashti, Chief Marketing und Commercial Officer von KamaGames, sagte: "Der Erfolg dieser neuen Spielarten ist ein großartiges Beispiel für die Innovation, mit der sich KamaGames schnell einen Namen gemacht hat. Wir glauben, dass durch die Verbesserung des elementaren Spiels und das Hinzufügen verschiedener Elemente zur Metagame-Ebene unser Spiel für Mainstream-Spieler und erstmalige Pokerspieler zugänglicher wird. Wir suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Spielererfahrung zu steigern und gleichzeitig unsere Anwenderbasis und Kundenbindung zu verbessern."



Weitere Informationen zu dieser Veröffentlichung, KamaGames und sein Titel-Portfolio finden Sie unter http://www.KamaGames.com



Informationen zu KamaGames



Die KamaGames Group ist ein weltweit tätiger Entwickler und Herausgeber von Social-Card-Games, die eigens für Mobilanwendungen, Social Media, Konsolen und Smart-TVs konzipiert werden.



KamaGames Group wurde 2010 gegründet und beschäftigt mehr als 220 Mitarbeiter; ihr Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland, mit weiteren Niederlassungen in London und Dubai. Direkt oder durch ihr Partner-Netzwerk ist die KamaGames Group darüber hinaus in sämtlichen globalen Märkten aktiv, darunter in den USA, in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, im Nahen Osten und in den GUS-Staaten.



Mit seiner Mischung aus Kreativität, proprietärer Technologie und einer Leidenschaft fürs Spiel hat KamaGames ein Sortiment erstklassiger Kartenspiele entwickelt, die einer breiten Öffentlichkeit realistische Unterhaltung vermitteln wollen. KamaGames' Zufallsgenerator (Random Number Generator, RNG) wurde von iTech Labs zertifiziert und erfüllt die höchsten Standards für ein garantiert faires Spielerlebnis.



Das Sortiment von KamaGames wird in 29 Sprachen übersetzt, von 90 Millionen Spielern weltweit verwendet und bringt es auf eine Million aktiver Nutzer pro Tag. Das Vorzeige-Spiel, Pokerist(R), wurde von Apple zu einer der besten Apps von 2012 gekürt, war die umsatzstärkste App im Apple App Store in 89 Ländern und unter den Top 5 umsatzstärksten Apps bei Google Play in 24 Ländern.



Klicken Sie hier für weitere Informationen zum Titel-Portfolio von KamaGames: https://www.kamagames.com/coporate_assets



OTS: KamaGames newsroom: http://www.presseportal.de/nr/120661 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_120661.rss2



Pressekontakt: Sam Forrest Director of Global Communications & Content KamaGames UK S.Forrest@KamaGames.com +44 7960 706171