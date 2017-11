Baar - Der Chemiekonzern Sika verstärkt sich im Bereich Automobil und übernimmt die deutsche Faist ChemTec Group mit Sitz in Worms. Das Unternehmen sei ein führender Hersteller von leistungsstarken Lösungen zur Reduzierung von Körperschall in Fahrzeugen, heisst in einer Medienmitteilung vom Dienstag. Sika sieht den Kauf als gute Ergänzung zum bestehenden Portfolio und rechnet mit Synergien und Cross-Selling-Opportunitäten.

Der Jahresumsatz von Faist ChemTec beläuft sich auf umgerechnet rund 190 Mio CHF und die Zahl der Mitarbeitenden weltweit auf 840. Die Gruppe sei mit sechs Produktionsstätten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem europaweiten Vertriebsnetz gut positioniert.

Angaben zum Kaufpreis werden keine gemacht. Verkäuferin ist die Investmentfirma L-GAM mit Sitz in London, an der den Angaben zufolge auch das Fürstenhaus von Liechtenstein beteiligt ist. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

Synergien und beschleunigtes Wachstum

Mit dem Kauf sichere sich Sika die Technologien und das Know-how für ein beschleunigtes Wachstum. Zudem werde dank der starken Synergien zwischen den beiden Unternehmen ...

