Basel - Eines ist klar, auch im 4. Quartal 2017 boomt die Weltwirtschaft, so Karsten Junius, Chefökonom der Bank J. Safra Sarasin AG.Aber wie lange noch? Die US-Expansion gehe bereits in ihren 102. Monat. Und die US-Zinsstrukturkurve verflache zunehmend - ein in der Vergangenheit geeigneter Indikator für eine wirtschaftliche Abschwächung. Es gebe aber einige gute Gründe auch für 2018 positiv zu bleiben.

