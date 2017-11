Hamburg - Die HANSAINVEST Real Assets GmbH hat das Bürogebäude "Generation Park X" in Warschau akquiriert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das LEED-Platin-zertifizierte Gebäude befindet sich im zentralen Stadtteil Wola im Central Business District (CBD) und umfasst eine Gesamtfläche von ca. 21.400 Quadratmetern. Hauptmieter wird der zur Citigroup gehörende Finanzdienstleister Citi Service Center Poland. Verkäufer ist der Projektentwickler Skanska Polen. Das Gesamtinvestitionsvolumen liegt bei rund 83 Mio. Euro.

