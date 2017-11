IRW-PRESS: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff erwirbt Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack in Manitoba

Toronto, Ontario - 28. November 2017 - Rockcliff Metals Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen über seine 100 %-Tochter Goldpath Resources Corp. eine 100 %-Beteiligung am Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack sichern konnte, welches sich im historischen Goldcamp Wekusko-Herb in Snow Lake (Manitoba) befindet. Das Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack umfasst insgesamt 15 Bergbau-Claims mit 2.557 Hektar Grundfläche und liegt unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldkonzession Laguna, welche den ehemaligen Goldproduktionsbetrieb Laguna - Manitobas erste und höchstgradige Goldmine - beherbergt. Das Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack wird in das vom Unternehmen in Manitoba gehaltene Konzessionsportfolio eingegliedert, das zu den Portfolios mit den höchstgradigen Grund- und Edelmetallvorkommen Nordamerikas zählt. Die vom Unternehmen gehaltenen Konzessionen befinden sich im Bergbaucamp Snow Lake, das im ertragreichen Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake liegt und Lagerstätten und Minen mit hochgradigen Edel- und Grundmetallvorkommen beherbergt.

President & CEO Ken Lapierre erklärt: Wir konzentrieren uns nach wie vor auf den Ausbau unserer hochgradigen vulkanogenen Massivsulfidlagerstätten und führen aktuell Bohrungen in der hochgradigen Zinklagerstätte Bur durch; es hat sich aber nun die Gelegenheit geboten, unser Goldportfolio zu erweitern und eine Liegenschaft direkt angrenzend an die hochgradige Goldkonzession Laguna zu erwerben, die unsere bereits starke Präsenz in diesem Goldcamp weiter stärkt. Das Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack, im historischen Goldcamp Wekusko-Herb gelegen, birgt erstklassiges Potenzial für Goldressourcen, eine hervorragende Infrastruktur und ist die ideale Ergänzung zu unseren bestehenden Goldaktiva. Wir freuen uns schon darauf, die Goldkonzession Lucky Jack im kommenden Jahr zu explorieren und damit mehr über die geologischen Merkmale zu erfahren und die potenziellen Goldressourcen zu erweitern.

Die wichtigsten Details zum Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack finden Sie auch in Abbildung 1 auf der nächsten Seite.

Wissenswertes über das Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack

Im Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack ist die Goldmineralisierung eingebettet in gefaltete und frakturierte Zonen sowie in sulfidhaltige Quarzgänge und Quarzschnüre im Nahbereich einer Kontaktzone mit Granit-, Granodiorit- und Pegmatitgestein, die von Vulkan-, Intrusions- und Sedimentgestein umgeben ist. Es finden sich geophysikalische Hinweise, dass die Goldmineralisierungen entlang der Kontaktzonen von Anomalien, die im Rahmen von Magnetfeldmessungen über mehrere Kilometer nachgewiesen werden konnten, in Verbindung stehen und dass es innerhalb des Goldkonzessionsgebiets Lucky Jack mindestens sechs solcher Magnetfeldanomalien gibt.

Das Konzessionsgebiet Lucky Jack wurde in der Vergangenheit nur in begrenztem Ausmaß exploriert. Laut Aufzeichnungen des Mineral Inventory of Manitoba (J.D. Bamburak, 1980) wurde im Jahr 1924 im Bereich eines 1.000 Meter langen und bis zu 15 - 25 Meter mächtigen Quarzgangsystems ein Hauptschacht errichtet. Insgesamt 21 aus dem Bereich des Hauptschachts entnommene Stichproben enthielten laut Berichten im Schnitt 66,0 Gramm Gold pro Tonne (g(t). Im Jahr 1982 wurden von Cangold Ltd. unweit des Hauptschachts Schlitzproben entnommen, die zwischen 11,0 g/t Gold auf 0,4 Meter und 44,2 g/t Gold auf 1,4 Meter enthielten. Die Goldmineralisierung konnte auf einer Streichlänge von 130 Meter nachgewiesen werden. Im Jahr 1988 führte Granges Exploration Ltd. Bohrungen rund um den Hauptschacht durch und durchteufte dabei eine bedeutende Goldmineralisierung. Der Goldgehalt in Loch Nr. BAR-3 betrug oberhalb von 75 Metern senkrechter Tiefe etwa 8,9 g/t auf 1,0 Meter, 15,9 g/t auf 1,0 Meter, 19,6 g/t auf 0,5 Meter und 32,5 g/t auf 0,5 Meter. Im Jahr 1985 wurden in einem Bohrloch (KUS169), das von Hudbay Minerals Inc. in einem eigenständigen Goldmineralisierungssystem 1,7 Kilometer westlich des Hauptschachts niedergebracht wurde, oberhalb von 75 Metern senkrechter Tiefe Goldwerte von 5,6 g/t auf 0,3 Meter, 11,5 g/t auf 0,46 Meter und 58,5 g/t auf 0,40 Meter durchteuft. In einem dritten Gebiet mit potenziellen Goldvorkommen 5,5 Kilometer nordwestlich des Hauptschachts wurde eine 5 bis 10 Meter mächtige Zone aus Eisernem Hut durchteuft, aus der Proben mit einem Goldgehalt von bis zu 20,6 g/t gewonnen wurden.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41584/November 28 2017 Lucky Jack Gold Property Purchase final_DE_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Karte mit Intensitäten des Magnetfeldes im Konzessionsgebiet Lucky Jack

Rockcliff hat sämtliche Rechte (100 %) am Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack für 77.250 $, zuzüglich einer Gebührenbeteiligung (NSR-Gebühr) von 2 % für sieben der fünfzehn Claims, erworben. Die Hälfte der NSR-Gebühr kann jederzeit zurückgekauft werden, wobei pro 0,5 % NSR-Anteil ein Betrag in Höhe von 500.000 $ zu entrichten ist. Im Hinblick auf die verbleibende NSR-Gebühr für das Konzessionsgebiet steht Rockcliff das Vorkaufsrecht zu.

Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt.

Über Rockcliff Metals Corporation

Am 1. November 2017 änderte Rockcliff Copper Corporation seinen Namen in Rockcliff Metals Corporation. Die Namensänderung trägt dem Mehrmetallcharakter der hochgradigen VMS-Konzessionen des Unternehmens Rechnung, da diese Kupfer, Gold, Zink und Silber enthalten.

Rockcliff ist ein kanadisches Ressourcenexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung, den Ausbau und die Zusammenlegung der höchstgradigen, unerschlossenen Metalllagerstätten im ertragreichen Grünsteingürtel Flin Flon - Snow Lake in Zentral-Manitoba konzentriert. Das aktuelle Projekt-Portfolio des Unternehmens mit mehr als 45.000 Hektar Gesamtfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des Bergbaulagers Snow Lake und beherbergt die höchstgradigen unerschlossenen NI 43-101-konformen Kupferlagerstätten (die mit Gold angereicherte Kupferlagerstätte Talbot und die Kupferlagerstätte Rail) sowie die höchstgradigen unerschlossenen historischen Zinklagerstätten (die Zinklagerstätte Lon, die Zinklagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Einfallwinkel). Zu den Projekten des Unternehmens zählen die erste und höchstgradige ehemalige Goldproduktionsstätte Manitobas (Goldkonzessionsgebiet Laguna), vier weitere Goldkonzessionen (Goldkonzession Lucky Jack, Goldkonzession SLG, Goldkonzession Berry Creek und Goldkonzession DSN), eine NSR-Lagerstätte (Net Smelter Royalty) im Kupferkonzessionsgebiet Tower (Kupferlagerstätte T-1) und die in Option gehaltene, oberflächennahe hochgradige Zinklagerstätte MacBride nördlich von Leaf Rapids (Manitoba).

Weitere Informationen erhalten Sie über: Rockcliff Metals Corporation-- -- Ken Lapierre, P.Geo

President & CEOMobil: (647) 678-3879Büro: (416) 644-1752 ken@rockcliffmetals.com- CHF Capital Markets Cathy Hume, CEO Büro: (416) 868-1079 DW 231 cathy@chfir.com Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen. Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41584 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41584&tr=1

