Der Kurs der Gemeinschaftswährung hat sich am Dienstagvormittag knapp unter der Marke von 1,20 Dollar wenig bewegt. Analysten sprechen von einem impulsarmen Handel. Das könnten Konjunkturdaten im Tagesverlauf ändern.

Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1904 gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...