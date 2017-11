Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach einem Rücksetzer zu Wochenbeginn am Dienstag zu einer zaghaften Erholung angesetzt. Die Anleger warten aber weiter auf einen definitiven Richtungsentscheid, heisst es im Handel. Die Vorlagen seien wenig inspirierend, hätten sich doch die US-Indizes am Vorabend nach Europaschluss kaum mehr bewegt. An einem an Unternehmensnachrichten armen Tag richtet sich der Blick der Anleger bereits auf Konjunkturdaten aus den USA.

So stehen am Nachmittag Angaben zu den Lagerbeständen im Grosshandel, der FHFA-Index für den Immobilienmarkt und das Konsumentenvertrauten auf dem Programm. Vor allem aber erhoffe man sich von der Senatsanhörung des designierten Fed-Chefs Jerome Powell genauere Einsichten, wofür der Kandidat für Janet Yellens Nachfolge an der Spitze der wichtigsten Notenbank der Welt genau steht. In einer vorab veröffentlichten Erklärung sagte Powell, er sei nicht da, um die Dinge bei der Fed durcheinanderzuwirbeln.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,26% höher bei 9'279,54 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,21% auf 1'489,18 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,31% auf 10'657,93. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 20 im Plus, 8 im Minus und zwei unverändert.

Clariant ziehen um 0,2% an. Beim Chemiekonzern kocht der Konflikt mit dem Grossaktionär White Tale weiter ...

