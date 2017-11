FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen starten am Dienstag zunächst mit leichten Aufschlägen in den Handel, geben diese aber zügig wieder weitgehend ab. Hatte zunächst der unter die Marke von 1,19 US-Dollar gefallene Euro gestützt, bremst nun der Euro-Sprung über diese Marke die Börsen. Der zuletzt feste Euro hatte insbesondere den exportabhängigen deutschen Aktienmarkt jüngst belastet. Etwas Unterstützung kommt am Morgen derweil aus China, wo die Börsen ins Plus gedreht haben. Übergeordnet bleibe die Lage aber angeschlagen, merken Händler mahnend an. Im frühen Geschäft steigt der Euro-Stoxx-50 um 0,1 Prozent auf 3.566 Punkte, der DAX legt um ebenfalls 0,1 Prozent auf 13.008 Zähler zu.

Klar im Fokus der Märkte steht der sich anbahnende Machtwechsel an der Spitze der US-Notenbank und zahlreiche Reden ihrer Gouverneure.

Rede von Yellen-Nachfolger Powell im Fokus

Am Vorabend sind erste Redebeiträge des designierten Yellen-Nachfolgers Jerome Powell veröffentlicht worden, die für eine leichte Erholung des Dollar sorgen. Powell unterstrich den weiteren geplanten Zinserhöhungspfad und nannte das Finanzsystem sehr viel stabiler als früher. Am Nachmittag ab 15:45 Uhr MEZ und damit während der europäischen Handelszeit wird Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats sprechen. Für den US-Markt wird dies leicht positiv gesehen. Jedoch reagierten die US-Futures nicht mehr besonders deutlich auf die Auszüge seiner vorab veröffentlichten Rede.

Warnzeichen überall - Black Friday & Uber

"Der Markt hat damit nicht mehr positiv auf den sehr starken Black Friday reagiert", sagte ein Händler bereits am Vorabend: "Das ist ein klassisches Zeichen, dass alle guten Nachrichten schon eingepreist sind". Für etwas Unbehagen sorgen Kreiseberichte über das Gebot für den Kauf weiterer Anteile am Fahrdienst Uber durch Softbank. Die Japaner sollen nun einen Abschlag von 30 Prozent auf die letzte Bewertungsrunde von Uber fordern, nachdem Uber den massiven Datendiebstahl zunächst vertuscht hatte. Laut Händlern ist dies ein Zeichen, dass auch aus den Bewertungen anderer Technologiewerte kräftig Luft abgelassen werden könnte. Die Analysten der Societe Generale warnen daher, dass man sich auf ein Ende der "Goldilocks"-Umgebung an den Börsen einstellen sollte.

DAX anfällig für neue Verkaufswelle

Besonders problematisch ist das angeschlagene Börsenumfeld für den DAX, der sich in einer charttechnisch extrem anfälligen Lage befindet. Bei 13.000 Punkten liege nun die aufsteigende Trendlinie der jüngsten Tiefpunkte. "Da wird sich eine Unmenge Stop-Loss-Orders darum ballen, weil alle Angst vor dem zweiten Bein nach unten haben", so ein Händler. Spätestens nach einem Fall durch die 12.900er-Marke dürften diese Orders für einen beschleunigten Abverkauf sorgen und den DAX eher in Richtung 12.600 zurückfallen lassen.

Unter den Einzelaktien stehen in Deutschland Constantin Medien im Fokus. Highlight Communications hat wie erwartet 2,30 Euro je Aktie geboten. Der Kurs steigt um 8,7 Prozent auf 2,26 Euro. Bei Scout24 belastet eine Aktienplatzierung, die Aktie verliert 3,1 Prozent. Kion werden 0,8 höher gehandelt, nachdem sie nach Händlerangaben von der UBS auf "Neutral" nach "Sell" hochgestuft worden sind. Nordex büßen 2,8 Prozent an, im Handel wird auf eine Abstufung durch Bank of Amerika-Merrill Lynch verwiesen.

Societe Generale steigen um 0,3 Prozent. Die französische Bank will ihr Filialnetz weiter ausdünnen und mehr Stellen streichen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.565,90 0,05 1,88 8,37 Stoxx-50 3.159,79 0,14 4,39 4,96 DAX 13.007,94 0,06 7,74 13,30 MDAX 26.606,64 -0,10 -26,35 19,91 TecDAX 2.555,50 0,25 6,28 41,05 SDAX 11.706,12 -0,26 -30,28 22,97 FTSE 7.398,53 0,20 14,63 3,58 CAC 5.363,92 0,07 3,84 10,32 Bund-Future 163,23% 0,07 1,96 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:53 Uhr Mo, 18:05 % YTD EUR/USD 1,1911 +0,01% 1,1909 1,1916 +13,3% EUR/JPY 132,50 +0,08% 132,39 132,24 +7,8% EUR/CHF 1,1691 +0,02% 1,1689 1,1681 +9,2% EUR/GBP 0,8944 +0,13% 0,8932 1,1188 +4,9% USD/JPY 111,24 +0,06% 111,17 110,98 -4,8% GBP/USD 1,3318 -0,11% 1,3333 1,3332 +7,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,69 58,11 -0,7% -0,42 +1,2% Brent/ICE 63,65 63,84 -0,3% -0,19 +8,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.293,47 1.294,57 -0,1% -1,09 +12,3% Silber (Spot) 17,00 17,05 -0,3% -0,05 +6,7% Platin (Spot) 947,55 949,00 -0,2% -1,45 +4,9% Kupfer-Future 3,09 3,13 -1,3% -0,04 +22,5% ===

