In den letzten Jahren hatte der Aktienmarkt einen guten Lauf. Viele Investoren sehen die Zukunft für ihr Portfolio daher optimistisch. Dies ist auch verständlich, da der S&P 500 und viele andere große Indizes nahe an ihren Höchstständen sind und damit ausdrücken, dass die Zuversicht im Allgemeinen hoch und die Gewinnerwartungen euphorisch sind.



Allerdings besteht das Risiko, dass dieser Optimismus in Selbstgefälligkeit umschlägt. Investoren könnten nun Risiken eingehen, die entweder zu groß sind oder in keinem sinnvollen Verhältnis zu den zu erwartenden Gewinnen stehen. Ein Risiko könnte eine zu hohe Konzentration sein. Manche Investoren könnten dadurch ernste Probleme bekommen.

Wechselnde Ansichten

Die Geschichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...