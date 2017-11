Die DAX-notierte Vorzugsaktie von Volkswagen kann im Handel am Dienstagvormittag einen Kursgewinn verzeichnen. Aktuell notiert das Papier bei 170,65 Euro mit 0,74 Prozent im Plus, das bisherige Tageshoch im XETRA-Handel an der Frankfurter Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...