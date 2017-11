Pressemitteilung der KFM Deutsche Mittelstand AG:

Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt Änderungen im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) bekannt. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS hat die 4,75%-Hybrid-Anleihe der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG (A19SRQ) neu in das Portfolio aufgenommen.

Die AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG ist einer der führenden Leiterplattenhersteller in Europa. Leiterplatten sind die Schnittstelle zwischen den elektronischen Endgeräten und den mechanischen sowie elektronischen Bauteilen (z.B. Halbleiter). AT&S Leiterplatten werden in mobilen Endgeräten (Smartphones, Smart Watches, Tablets, Notebooks etc.), Industrieelektronik (Prozesssteuerung, Sensorik, ...

