Der Aufwärtstrend der Wirecard-Aktien hat sich am Dienstag mit dem Sprung auf ein Rekordhoch bei 89,80 Euro fortgesetzt. Am Vormittag zählten sie zuletzt mit einem Plus von 1,23 Prozent auf 89,47 Euro zu den Favoriten im TecDAX. Mit dem aktuellen Kursplus übersprang Wirecard bei der Marktkapitalisierung auch die Marke von 11 Milliarden Euro.

