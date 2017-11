St. Gallen (ots) -



Als Gesamtanbieter für Bau, Gewerbe und Industrie präsentiert die

Debrunner Acifer AG an der Swissbau 2018 ihre neusten Entwicklungen

im Bereich der Lagerbewirtschaftung, Logistikprozesse und

Produktevielfalt. Unter dem Motto «LOG[IST]ISCH FÜR [BAU]PROFIS»

erfahren die Messebesucher alles rund um die effiziente

Warenbeschaffung und die Digitalisierungsstrategie der Debrunner

Acifer Gruppe.



Wie lassen sich die Beschaffungsprozesse in der Baubranche

optimieren? Welche Faktoren sorgen für eine effizientere Logistik?

Und wie können die digitalen Fortschritte in der Welt des Bauens in

die unternehmenseigene Planung integriert werden? Mit solchen und

ähnlichen Herausforderungen setzt sich die Debrunner Acifer AG,

Gesamtanbieter für Bau, Gewerbe und Industrie, intensiv auseinander -

und hat für die Bedürfnisse der Kunden bereits clevere Lösungen

entwickelt. Das Unternehmen freut sich darauf, diese an der Swissbau

2018 am eigenen Messestand (Halle 1.0 / Stand D70) einem breiten

Publikum aus der Baubranche zu präsentieren.



Unter dem Motto «LOG[IST]ISCH FÜR [BAU]PROFIS» erfahren die

Besucher alles über die vielfältigen Service- und

Logistikkompetenzen, die individuellen Lagerbewirtschaftungslösungen,

die 365°-Welt von Debrunner Acifer sowie die Produktneuheiten aus den

Bereichen Stahl und Metalle, Wasser- und Gebäudetechnik,

Befestigungstechnik, Werkzeuge und Arbeitssicherheit. Zudem gewährt

das Unternehmen einen tiefen Einblick in die

Digitalisierungsstrategie und effiziente Beschaffungsprozesse. Wie

planen, bauen und leben wir in Zukunft? Debrunner Acifer stellt

Weichen für die Zukunft und ist «Digital am Ball» mit intelligenten

Lösungen. Im «iRoom» des Swissbau Innovation Lab (Halle 1 Süd) haben

Standbesucher die Gelegenheit, die Entwicklungen in der digitalen

Welt des Bauens unter die Lupe zu nehmen und digitale Anwendungen

selber mitzugestalten.



Debrunner Acifer AG an der Swissbau

16. - 20. Januar 2018

Messestand in der Halle 1.0 / Stand D70

Weitere Informationen: www.d-a.ch/swissbau

Tickets: www.swissbau.ch



Debrunner Acifer



Die Debrunner Acifer AG wurde vor über 260 Jahren gegründet und

gehört heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz.

Debrunner Acifer ist ein kompetenter B-2-B Handelspartner für

Bewehrungen und Bewehrungstechnik, Stahl und Metalle,

Wasserversorgung und Tiefbau, Haustechnik, Spenglerei- und

Dachbedarf, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und

Arbeitsschutz. Das Unternehmen besteht aus über 26 Standorten in der

ganzen Schweiz und bildet rund 150 Lehrlinge aus.



Die traditionsreiche Schweizer Firmengruppe verfügt zusätzlich zu

zahlreichen regionalen Lager und Verkaufsstandorten auch über

umfangreiche Anarbeitungskapazitäten und ein breites Sortiment - über

160'000 Artikel. Diese Produkte lassen sich mittels Facettenfilter

einfach und schnell auch im E-Shop von Debrunner Acifer bestellen -

bei Bedarf auch von Tablets und Smartphones aus. Die Debrunner Koenig

E-Business Plattform wurde an der «Best of Swiss Web Award Night

2014» in der Kategorie Business mit Bronze ausgezeichnet. Beim Swiss

E-Commerce-Award 2016 erreichte der Debrunner Acifer Onlineshop eine

Platzierung in den Top 5.



Bei Profi-Handwerkern und KMUs sind die eigenen Handwerkerzentren

sehr beliebt. Debrunner Acifer führt an 22 Standorten in der Schweiz

ein breites Lagersortiment mit Werkzeugen und Maschinen,

Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik,

Spenglerhalbfabrikaten, Wasserversorgung und Tiefbauprodukten.

Weitere Informationen: www.d-a.ch.



