Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Zeist/Wien/Brüssel (pts013/28.11.2017/10:10) - Für eine neue gemeinnützige Datenschutz-Organisation "noyb" (Europäisches Zentrum für Digitale Rechte) http://noyb.eu startet Max Schrems am 28.11.2017 mit zwei Pressekonferenzen in Wien und Brüssel eine Crowdfunding Aktion. StartPage https://startpage.com wird die Organisation mit 20 000 Euro unterstützen und innerhalb der eigenen Community für Aufmerksamkeit sorgen. Das Projekt, inklusive Crowdfunding, wird auf Pressekonferenzen in Brüssel und Wien vorgestellt. Für StartPage wird in Brüssel Marketing- und Kommunikationsleiter Christiaan Solcer anwesend sein. Um 17.30 Uhr findet die Pressekonferenz im Brüsseler Renaissance Hotel neben dem Europäischen Parlament statt. Gleichzeitig startet auch das Crowdfunding. Unternehmen, Organisationen und Privatpersonen können sich mit ihrer Unterstützung direkt für digitale Rechte, Datenschutz und Privatsphäre einsetzen. Für Robert Beens, CEO von StartPage.com, ist die neue NGO rund um Max Schrems ein wichtiger strategischer Partner für den derzeit relativ zahnlosen europaweiten Datenschutz: "Europäische Datenschutzgesetze sind wichtig, aber nur ein Anfang. Wir brauchen einen Wachhund, der bei Bedarf auch beißen kann", so Beens. "noyb hat das Wissen, den Mut und die Erfahrung, um sich erfolgreich für unsere digitalen Rechte einzusetzen. Die europäische Datenschutz-Suchmaschine StartPage.com unterstützt noyb voll und ganz. Diese NGO wird eine Macht, mit der Sie rechnen müssen!" Partnerschaft für besseren Datenschutz noyb wird sich auf die Verbraucherrechte konzentrieren und in Kooperation mit anderen Organisationen das nötige Fachwissen zur Verfügung stellen. Datenschutz und strategische Rechtssicherheit sollen so erhöht und potenzieller Missbrauch bei Datenschutz-Prozessen verhindert werden. noyb wird sein Fachwissen auch bei Rechtsstreitigkeiten gegen Unternehmen beisteuern, die Gewinnmaximierung vor Datenschutz stellen. Staatliche Überwachung soll nicht im Fokus von noyb liegen. Zum einen setzen sich bereits zahlreiche Organisationen für die Privatsphäre der Bürger ein, zum anderen werden Überwachungsgesetze immer national geregelt. Der Verbraucherschutz aus Datenschutz-Sicht hingegen ist derzeit ein Stiefkind und muss dringend EU-weit gestärkt werden. Als professionelle, strategische Organisation mit Durchsetzungswillen ist noyb der perfekte Partner für Datenschutz-Dienste wie StartPage.com. Die Datenschutz-Suchmaschine hat schon vor 10 Jahren neue Maßstäbe für Privatsphäre im Internet geschaffen und arbeitet unermüdlich daran, neue, anwenderfreundliche Technologien für Privatsphäre und Datenschutz im Internet zu entwickeln. (Ende) Aussender: Surfboard Holding B.V. Startpage.com Ansprechpartner: Jörg Bauer Tel.: 0043 (0) 664 411 50 93 E-Mail: bauer@startpage.com Website: www.startpage.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171128013

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2017 04:10 ET (09:10 GMT)