Frankfurt - Den internationalen Finanzmärkten fehlten zum Wochenstart Orientierungshilfen, die eine klare Richtung vorgezeichnet hätten, berichten die Analysten der Helaba.Die uneinheitlichen Vorgaben der großen Weltbörsen hätten zudem die Meinungsfindung erschwert. In Berlin würden sich CDU/CSU und SPD vor den Sondierungsgesprächen unter Moderation des Bundespräsidenten Steinmeier im Schloss Bellevue bringen. Am Donnerstag würden sich die Protagonisten mit ihren Forderungen in Stellung bringen. Allerdings würden auch die Stimmen der Kritiker einer GroKo lauter. Ausgang ungewiss!

