Hannover - Die NAFTA-Verhandlungen in Mexiko City sind erwartungsgemäß ohne "zählbares" Ergebnis geblieben, so die Analysten der Nord LB.Es werde nun weitere Gespräche in Washington (im Dezember) und in Montreal (im Januar) geben. Nachdem es zwischenzeitlich Hoffnungen auf eine zügige Einigung der drei Partner gegeben habe, würden sich die Verhandlungen inzwischen doch als relativ schwierig erweisen. So habe der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer die Verhandlungspositionen Mexikos und Kanadas jüngst ungewöhnlich scharf kritisiert. Seiner Auffassung nach gebe es bei den beiden anderen Nationen noch kein ausgeprägtes Interesse an einem für die USA akzeptablen Abkommen. Klappern gehöre aber bekanntlich zum Geschäft - man sollte Lighthizers Anmerkungen somit wohl auch nicht auf die Goldwaage legen. Eine Kündigung des Abkommens, die für Mexiko zweifellos sehr problematisch wäre, dürfe sicherlich nicht völlig ausgeschlossen werden.

