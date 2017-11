28.11.: Alexander Coenen (Vorstand Fin Group AG) und Jörn Follmer (GF Capital for Markets GmbH) läuten die Opening Bell für Dienstag live an der Wiener Börse. Die Aktie der Münchner FinGroup AG ist ab heute im Dritten Markt gelistet (Bild: Wiener Börse) http://www.wienerborse.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ goboersewien 27.11.: Claudia Rendl, Kommunikation und IR bei Palfinger, läutet die Opening Bell für Montag. Die Salzburger sind nun via weXelerate auch in Wiens Startup-Investorenszene vor Ort dabei http://www.palfinger.com http://www.boerse-social.com/palfinger http://www.wexelerate.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork/ goboersewien 24.11.: Daniel Mesotitsch läutet die Opening Bell für...

Den vollständigen Artikel lesen ...