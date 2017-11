Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Vor dem Dieselgipfel bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben die Kommunen den Druck auf den Bund erhöht, für eine schnelle Umsetzung erster Maßnahmen zu sorgen. Die Städte und Gemeinden forderten eine schnelle und unbürokratische Umsetzung der zugesagten Fördermaßnahmen zur Reduzierung von Luftschadstoffen vor Ort.

"Wir brauchen eine konkrete, klare Zusage, dass die ersten Gelder noch in diesem Jahr fließen und dass auch bereits begonnene Maßnahmen förderfähig bleiben", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg. Beim ersten kommunalen Dieselgipfel vor der Bundestagswahl sei 1 Milliarde Euro in Aussicht gestellt worden - 750 Millionen Euro vom Bund und 250 Millionen von der Autoindustrie.

"Bisher ist noch kein einziger Cent an die Kommunen geflossen", beklagte Landsberg aber. "Wir gehen heute mit der Forderung in den Gipfel, dass die Milliarde zur Verfügung gestellt wird." Landsberg hoffte auf ein Sofortprogramm. "Wir brauchen die Verkehrswende," sagte er bei einer Pressekonferenz. Die Autoindustrie nannte er zudem "zu zögerlich" bei der Bereitstellung der versprochenen Mittel.

Zudem kritisierte er sie, weil es bisher keinen deutschen Hersteller für Elektrobusse oder Fahrzeuge zur kommunalen Anwendung gebe. "Das erstaunt um so mehr, als der Bedarf riesig ist". Eine Alternative für kommunalen Anwendungszenarien könne zum Beispiel der bei der Deutschen Post entwickelte "Street-Scooter" sein, sagte Landsberg.

Schmidt hat die Kontonummer

Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, Helmut Dedy, kritisierte die Autohersteller ebenfalls. "Das Verhalten der Autoindustrie an der Stelle kann ich nicht nachvollziehen", sagte er im RBB. Dies sei auch "staatspolitisch schwierig", da die Hersteller die Verursacher der Probleme seien. "Wir brauchen die eine Milliarde", forderte Dedy. "Und dann muss zur Not die Bundesregierung in Vorleistung treten."

Der geschäftsführende Bundesverkehrsminister Christian Schmidt (CSU) erinnerte die Hersteller ausdrücklich an ihre Verpflichtungen. "Es sind 250 Millionen zugesagt von der Automobilindustrie", stellte Schmidt klar. "Ich habe gehört, einer fragte, wo denn die Kontonummer ist. Ich habe die dabei heute, ich könnte dann die Kontonummer weitergeben." Für den Dieselgipfel bestätigte Schmidt im ARD Morgenmagazin, dass "noch in diesem Jahr" Förderbescheide für die Kommunen ausgereicht werden sollten. "Ich habe das Sofortprogramm Saubere Luft jetzt aufgelegt", erklärte Schmidt.

Der Entwurf der Beschlussvorlage für das Treffen am Dienstag im Kanzleramt trägt laut Berichten den Titel "Sofortprogramm Saubere Luft 2017 bis 2020" und listet mehrere Maßnahmenbereiche auf: Für die Elektrifizierung des Verkehrs stehen demnach 350 Millionen Euro zur Verfügung. Dazu gehören etwa die Förderung von Elektro-Bussen, -Taxis und -Mietwagen sowie die Förderung der Ladestruktur für Elektroautos. Für das Nachrüsten von Diesel-Bussen sind 150 Millionen Euro vorgesehen und für Digitalisierung bis zu 500 Millionen Euro, unter anderem für Parkleitsysteme.

Die Bundesregierung will das Sofort-Förderprogramm laut den Angaben am Dienstag auf den Weg bringen. "Unser gemeinsames Ziel ist es, dass in allen von Grenzwertüberschreitungen betroffenen Kommunen möglichst schnell eine Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte erreicht wird", zitierten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland aus der Beschlussvorlage.

(mit Material von AFP)

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2017 04:33 ET (09:33 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.