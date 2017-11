Hamburg (ots) -



Ob prominent oder nicht - auch die Söhne von Verona Pooth (49) sind vor Drogen und Prügeleien nicht sicher. Im Closer Interview (EVT 29.11.) spricht die Moderatorin über ihren Erziehungsstil und die Rollenverteilung zwischen sich und Ehemann Franjo (48).



Rocco (6) und San Diego (14) holen sich oft Rat bei ihrem Papa. "Er ist einfach der Größte und Stärkste", verrät Verona. "Und wie schön ist das? Ich genieße das sehr. Zu mir kommen die Jungs immer dann, wenn etwas schiefläuft." Ihren Erziehungsstil beschreibt die zweifache Mutter als "schon eher autoritär, aber immer voller Liebe. Ich halte jedoch nichts davon, alles laufen zu lassen." Entsprechend streng ist sie, wenn es um das Thema Drogen geht: Aus Angst um ihre Söhne setzt sie hier klare Grenzen.



San Diego ist 14 Jahre alt und könnte bald seine erste Freundin mit nach Hause bringen. Kein Problem! Verona freut sich auf ein Mädchen im Haus und ergänzt: "Das Aufklärungsgespräch hat YouTube übernommen."



