Nach zuletzt starken Gewinnen sinken die Ölpreise seit Montag. Das alles beherrschende Thema ist das Treffen der Opec-Staaten kommenden Donnerstag. Dort könnte die geltende Kürzung der Fördermenge verlängert werden.

Die Ölpreise haben am Dienstag an die Verluste vom Wochenauftakt angeknüpft und sind wieder etwas gesunken. Nach starken Gewinnen in der Vorwoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...