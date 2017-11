Mit Otonomy (WKN: A119VZ) gab gestern einer unserer aktuellen Biotech-Favoriten hochinteressante News heraus. Die Unterbewertung wird einmal mehr deutlich. Auch charttechnisch bahnt sich ein Ausbruchsszenario an.

Der Ohrenspezialist bestätigte seine Intention, seinen wichtigsten Medikamentenkandidaten OTIVIDEX zur Behandlung der Menière-Ohrenkrankheit doch noch zur Zulassung zu führen. Anfang 2018 soll hierfür der finale Pfad abgesteckt werden. Nach einem überraschenenden Studienflop in den USA mit ungewöhnlich hoher Placebo-Ansprechrate konnten neuere Daten einer europäischen Studie einen signifikanten Behandlungsvorteil für Patienten demonstrieren.

Otiprio vor Verkauf - Geldregen im Anmarsch

Spannend ist der nun offiziell in Aussicht gestellte Verkauf des bereits kommerzialisierten OTIPRIO. Das vor knapp Jahren eingeführte Mittel ist derzeit als Therapie des "Schwimmerohres" im Einsatz. Am 2. März kommenden Jahres soll die FDA der wichtigen Indikationserweiterung auf das Einsatzgebiet Otitis externa zustimmen. Otonomy selbst will kein Geld mehr für die Vermarktung ausgeben, sondern sich voll ...

