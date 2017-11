HYDERABAD (dpa-AFX) - Die Tochter und Beraterin des US-Präsidenten Donald Trump, Ivanka Trump, hat anlässlich des Weltgipfels für Unternehmertum (GES) in Indien die Bedeutung der Frauen in der Wirtschaft hervorgehoben. "Wenn Frauen mehr Einfluss haben, kommen auch Gemeinden und Länder voran", sagte Trump am Dienstag der Zeitung "Times of India". Die 36-Jährige vertritt ihr Land bei der dreitägigen Veranstaltung in Hyderabad im indischen Bundesstaat Telangana. Das Motto der Konferenz lautet "Frauen zuerst, Wohlstand für alle".

Sie wünsche sich, dass der bis Donnerstag laufende Gipfel verdeutliche, wie wichtig es sei, Unternehmerinnen zu stärken und zu fördern, sagte Trump. Die Präsidententochter wird auf ihrer Reise von einer Delegation von US-Unternehmerinnen begleitet. Die Organisatoren der Veranstaltung erwarten rund 1500 Teilnehmer, zumeist Frauen./gra/DP

