Essen - In den kommenden Tagen wird im Einzel- und Onlinehandel eine erste Bilanz gezogen, wie Black Friday und Cyber Monday gelaufen sind, so die Analysten der National-Bank AG.Nach den vorliegenden Informationen hätten sich die Konsumenten ausgabenfreudig gezeigt. Es deute also vieles auf ein ausgezeichnetes Weihnachtsgeschäft hin, in dem die Verbraucher ihre Konsumzurückhaltung aufgeben würden. In Anbetracht der ausgezeichneten wirtschaftlichen Lage in vielen Regionen sei das letztlich wenig verwunderlich.

Den vollständigen Artikel lesen ...