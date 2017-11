Zürich - Die USA stehen mittlerweile mit schwer vorstellbaren 20.000 Milliarden US-Dollar in der Kreide - Tendenz steigend, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Im Jahr 2010 seien es noch 14.000 Milliarden gewesen. Das allein sei zwar noch kein Problem für die Finanzmärkte - doch im nächsten Jahr stelle sich dringend die Frage, an wen die neu zu emittierenden Staatsanleihen verkauft werden sollten.

Den vollständigen Artikel lesen ...