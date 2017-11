Amsterdam (ots/PRNewswire) -



- PLENVU® ist die erste 1-Liter PEG-Lösung zur Darmspülung[i],[ii],[iii] - PLENVU® ist MOVIPREP® überlegen bei der hochwertigen Reinigung des aufsteigenden Dickdarms[1] - ein wichtiger Bereich für den Nachweis von Adenomen[iv]



Norgine B.V. gab heute bekannt, dass das Medicines Evaluation Board (MEB) in den Niederlanden die Marktzulassung für PLEINVUE erteilt hat, ein Produkt, welches der Darmreinigung bei Erwachsenen vor jedem Verfahren dient, das einen sauberen Darm erfordert. Die Genehmigung wurde im Rahmen des europäischen dezentralen Verfahrens mit dem Vereinigten Königreich als Referenzstaat erteilt. Norgine rechnet mit weiteren Marktzulassungen für das 4. Quartal 2017 und für 2018.



PLENVU® (in den Niederlanden als PLEINVUE bekannt) ist zugelassen für den Einsatz in Belgien, Dänemark, Finnland, Island, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich. PLENVU® ist im Vereinigten Königreich erhältlich.



PLENVU® ist eine neuartige Darmspüllösung auf Basis von Polyethylenglykol (PEG) 3350, von der nur 1 Liter benötigt wird, und die von Norgine entwickelt wurde, um eine Reinigung des gesamten Darms zu ermöglichen.



PLENVU® bietet eine überlegen hochwertige Darmreinigungswirkung (in mindestens einem Segment des Dickdarms) im Vergleich zu zwei weit verbreiteten alternativen Darmspüllösungen: die Natriumpicosulfat- und Magnesiumsalzlösung (CITRAFLEET®) und die 2-Liter PEG-Lösung mit Ascorbat (MOVIPREP®).[v]



Die Zulassung basierte auf Daten aus dem klinischen Studienprogramm der Phase III, bestehend aus den drei multizentrischen, randomisierten, parallelen Gruppenstudien NOCT, MORA und DAYB.



Norgine produziert PLENVU® und vermarktet das Produkt über seine Infrastruktur in Europa und Australien sowie über seine Handelspartner in der übrigen Welt.



