Eine neue, klinisch erprobte Behandlungsmethode gegen Läuse kommt nun auch nach Deutschland. Die Behandlung basiert auf heißer Luft, die mit einem Applikator auf die Haare gehalten wird. Mit einer Behandlung sind dann kleine und große Kunden innerhalb von 60 bis 90 Minuten läusefrei. In Berlin Prenzlauer-Berg eröffnete nun der erste "Bye Bye Läuse" Salon in Deutschland.



Eltern kennen das Problem: Die Kleinen kommen mit quälend juckenden Köpfen aus Kita und Kindergarten - und die Diagnose lautet: Kopfläuse. Um die lästigen kleinen Blutsauger loszuwerden, stecken nicht wenige Eltern in einem Dilemma: Entweder greift man zur aggressiven Chemiekeule mit Insektiziden oder zu alternativen Hausmitteln, die aber oftmals eine gewisse Zeit benötigen, um zu wirken - wenn überhaupt.



Professionelle Behandlung gegen Läuse erstmals in Deutschland



Eine neue Behandlungsmethode - die weltweit kleinen und großen Kunden Linderung verspricht - kommt nun nach Deutschland. Die Behandlung basiert auf heißer Druckluft, die Läuse und Nissen erfolgreich austrocknet und abtötet. "Mit Bye Bye Läuse bieten wir erstmals in Deutschland ein professionelles Angebot zur Läusebehandlung an. In den USA und Europa gibt es schon zahlreiche Salons, die mit der so genannten AirAllé-Behandlung arbeiten. Und AirAllé hat sich bewährt. Mit einer Behandlung versprechen wir Linderung und der Kunde ist nach 60 bis 90 Minuten läusefrei", so Gary Attias, der Gründer von "Bye Bye Läuse" in Deutschland.



Heiße Luft statt Chemie schont Haare und Kopfhaut



Die klinisch erprobte, innovative AirAllé-Technik wurde an der US-Universität Utah entwickelt. Auf die Kopfhaut wird für jeweils 30 Sekunden ein Applikator aufgesetzt, aus dessen feinen Düsen heiße Druckluft strömt, die etwas niedriger temperiert ist als die Luft aus einem Fön. Kopfläuse und deren Nissen trocknen dadurch aus und werden wirksam abgetötet. Im Anschluss werden die Haare mit einem Läuse-Shampoo auf Silikonbasis gewaschen, mit einem speziellen Läusekamm ausgekämmt und trocken geföhnt. Die gesamte Behandlung dauert je nach Haarlänge etwa 60 bis 90 Minuten.



Am 20. November 2017 eröffneten Gary und Frederic Attias ihren ersten "Bye Bye Läuse" Salon im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg (Winsstraße 59/10405 Berlin) - und verraten auch schon die Pläne für die Zukunft: "Wir werden in nächster Zeit weitere "Bye Bye Läuse" Salons in ganz Deutschland eröffnen. Denn "Bye Bye Läuse" ist als Franchise-Konzept ausgelegt."



