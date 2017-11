Um die Stickoxid-Belastung in deutschen Städten zu senken, sollen deutsche Kommunen durch ein Milliarden-Programm Unterstützung bekommen. Monatelang verzögerte es sich. Jetzt soll es schnell kommen.

Das Milliarden-Programm für die deutschen Kommunen im Kampf gegen die Stickoxid-Belastung in den Städten soll nach mehrmonatiger Verzögerung in Schwung kommen. "Ich habe das Sofortprogramm 'Saubere Luft' aufgelegt", sagte der amtierende Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) am Dienstag im ARD-Morgenmagazin. Schon in den nächsten Wochen sollten erste Förderbescheide ausgestellt werden: "Es muss jetzt in die Puschen kommen." Der Deutsche Städte- und Gemeindebund beklagte, bislang scheitere die Auszahlung der zugesagten eine Milliarde Euro an bürokratischen Hürden. "Bis heute ist kein Cent geflossen", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg. Am Dienstag wollten Länder und Kommunen Zusagen zur Auszahlung bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...