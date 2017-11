DAX - Schiebezone hat bestand

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo am Vormittag,

der DAX kann sich auch am Dienstag bislang noch nicht für eine Richtung entscheiden. Die positive Eröffnung wurde wieder abverkauft und der Index fiel unter 13.000 Punkte zurück. Die Schwäche hielt aber nicht lang und die Bullen trieben den Index zügig wieder 50 Punkte gen Norden.



Die volatile Seitwärtskonsolidierung hält auch am Dienstag weiter an. Im kurzfristigen Zeitfenster hat sich im Bereich 13.050/55 Punkte ein wichtiges Widerstandslevel herauskristallisiert. Gelingt den Bullen ein Stundenschlusskurs nördlich dieses Levels wäre der Weg frei Richtung 13.150 bis 13.200 Punkte. Unterhalb von 12.920/50 Punkten steigt hingegen die Wahrscheinlichkeit für einen schnellen Rutsch von 200 bis 300 Punkten. Bis dahin ist die neutrale Schiebezone weiter gültig.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 08.11.2017 - 28.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2012 - 28.11.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW4LW3 6,37 12.425 20,52 29.03.2018 DAX Index HW2FWB 16,04 11.450 8,32 12.12.2017

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.11.2017; 10:04 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW2F0A 12,53 14.275 10,13 12.12.2017 DAX Index HU9JVL 17,52 14.750 7,36 29.03.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 28.11.2017; 10:04 Uhr

CUSTOM MESSAGE GOES HERE

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Schiebezone hat bestand erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).