Baden-Baden (ots) - Dinge, die die Herzen von Sportfans und Sportlern höher schlagen lassen, findet man bei United Charity, Europas größtem Auktionsportal für Kinder in Not. Wer hier auf das perfekte Weihnachtsgeschenk bietet, bewirkt sogar im Doppelpack Gutes, denn nicht nur wird ein Beschenkter glücklich gemacht, sondern mit jedem Erlös werden Kinder unterstützt: Jeder Cent geht an Organisationen und Einrichtungen für hilfsbedürftige Kinder.



Teamsignierte Bälle und Trikots von den Bundesligaclubs werden versteigert, ein einzigartiges signiertes Trikotset von Radrennweltmeister Peter Sagan, die signierte Golftasche von Martin Kaymer, Thomas Müllers Fußballschuhe, Tickets für das Champions League-Finale, ein exklusives Treffen mit Handballstar Stefan Kretzschmar und Karten für "Das aktuelle Sportstudio" sind nur einige der einzigartigen Auktionen, die unter www.unitedcharity.de angeboten werden. Unter 350 Dingen und Erlebnissen findet sich natürlich nicht nur für Sportbegeisterte das Richtige, sondern auch für Reisefreudige, Luxusliebhaber, Kunstkenner und diejenigen, die auf der Suche nach dem Besonderen sind.



United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als sieben Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse fließen zu 100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder unterstützen.



