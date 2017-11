FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 28.11.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2270 (2350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERNSTEIN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 355 (365) PENCE - 'OUTPERFORM' - JEFFERIES RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6010 (5945) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 580 (610) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 2400 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CAMBIAN PRICE TARGET TO 153 (139) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES EASYJET TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1551 (1300) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS LADBROKES CORAL TARGET TO 165 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WILLIAM HILL TARGET TO 305 (295) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MS CUTS AB FOODS TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 3100 (2800) PENCE - RBC CAPITAL RAISES BTG PRICE TARGET TO 710 (630) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES OCADO PRICE TARGET TO 320 (270) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3750 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS LEGAL & GENERAL TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 240 (250) PENCE - SOCGEN RAISES EASYJET TO 'HOLD' (SELL) - PRICE TARGET 1400 (1050) PENCE - SOCGEN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3800 (2800) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 140 (145) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MEDICLINIC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 600 (695) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob