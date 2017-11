Mehr als 2,8 Millionen Studierende zählen die deutschen Hochschulen im laufenden Semester. So viele waren noch nie eingeschrieben. Die Zahl der Studienanfänger sinkt dagegen leicht.

An den deutschen Hochschulen waren noch nie so viele Studierende eingeschrieben wie im laufenden Wintersemester. Fast 2,85 Millionen junge Menschen studieren derzeit an einer Universität oder einer anderen Hochschule, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag auf der Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte. Das sind etwa 40.800 Studenten oder 1,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. Damit gibt es seit dem Wintersemester 2008/2009 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...