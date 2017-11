Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess auf "Hold" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Analyst Laurence Alexander passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an kurzfristig schwächere Aussichten für das Geschäft mit Basis- und Feinchemikalien sowie Schmierstoffprodukten an. Auch die Dekonsolidierung des Kautschuk-Gemeinschaftsunternehmens Arlanxeo bezog er mit ein./ag/tih Datum der Analyse: 28.11.2017

