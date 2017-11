Berlin (ots) -



- Stage|Set|Scenery findet vom 18. - 20. Juni 2019 auf dem Berliner Messegelände statt - rund 40 Prozent der geplanten Ausstellungsfläche bereits gebucht - mit dabei sind namhafte Aussteller wie Gerriets, SBS Bühnentechnik und Waagner-Biro Austria Stage Systems



Die Stage|Set|Scenery geht in die dritte Runde: Vom 18. - 20. Juni 2019 wird die internationale Fachmesse und Kongress für Theater-, Film- und Veranstaltungstechnik wieder auf dem Berliner Messegelände unterm Funkturm stattfinden. Sie wird von der Deutschen Theatertechnischen Gesellschaft (DTHG) und der Messe Berlin in den Hallen 19 - 23 und im Palais am Funkturm veranstaltet.



Das Interesse der Aussteller ist bereits 1,5 Jahre vor Messebeginn groß: Rund 40 Prozent der geplanten Ausstellungsfläche sind schon gebucht. Mit dabei sind viele Aussteller aus dem Bereich Bühnenmaschinerie und Steuerung wie Gerriets, HOAC Schweißtechnik GmbH, SBS Bühnentechnik, Waagner-Biro Austria Stage Systems, TAIT Stage Technologies, MOVECAT, Mayr Antriebstechnik, TÜCHLER Bühnen- und Textiltechnik, Harlequin Floors, Serapid, RÄDER-BUSCH, Gala Systems und Theatertechnische Systeme. "Wir freuen uns, dass sich bereits zu einem so frühen Zeitpunkt namhafte Akteure aus Deutschland, Europa und Nordamerika für die Stage|Set|Scenery angemeldet haben", so Hubert Eckhart, Geschäftsführer der DTHG. "Das zeigt uns, dass unser Konzept in der Branche gut ankommt: Bei der Stage|Set|Scenery präsentieren sich nicht nur Aussteller aus allen Bereichen, die eine Produktion erfolgreich machen. Wir setzen auch auf interaktive Formate, in denen die Fachbesucher mit Experten konkrete Fragestellungen aus der Praxis diskutieren können."



Interaktive Formate: Von LightLab bis Safety in Action-Bühne



Ein Beispiel dafür ist das LightLab, das bereits 2017 auf großes Interesse der Fachbesucher gestoßen ist: Auf dem Programm stehen dort Fachvorträge, Diskussionsrunden und Live-Demonstrationen rund um das Thema Lichttechnik und Lichtdesign. Als Aussteller haben sich aus dem Bereich Licht bereits Firmen angemeldet wie GLP - German Light Products, cast, ADB Stagelight sowie Spotlight.



Im Bereich Akustik, Ton, Video- und Medientechnik sind u.a. Müller-BBM, Ultratec Special Effects, Universal Effects Europe, Lawo und RAT stands mit dabei. Auch das SoundLab, in dem Firmen sich und ihre Audiotechnologien präsentieren können, wird es 2019 wieder geben. Genauso wie die Safety in Action-Bühne, auf der sich alles rund um die Sicherheit bei Produktionen dreht.



Breites Themenspektrum: von Kostümschaffendentagung bis International Stage Technology Conference



Neben den Bereichen Events sowie Museums- und Ausstellungstechnik werden auch die Themen Ausstattung und Dekoration sowie Maske und Kostüm eine wichtige Rolle bei der Stage|Set|Scenery 2019 spielen. Als Aussteller haben sich bereits A. Haussmann Theaterbedarf GmbH, 1st Selection, Peter Evans Studios und Quinette Gallay Renaissance angekündigt. Zudem wird die Gesellschaft der Theaterkostümschaffenden (GTKos) an den drei Messetagen ihre Kostümschaffendentagung auf der Stage|Set|Scenery abhalten.



Auch die International Stage Technology Conference wird wieder parallel zur Messe stattfinden. Dabei werden renommierte Experten aus dem Bereich Architektur und Fachplanung sowie Bühnenmaschinerie und Steuerung die aktuellen Themen der Branche diskutieren.



Mid Season-Angebot für Standanmeldung bis 30. Juni 2018



"Die internationale Ausrichtung und die innovativen Angebote der Messe und des Kongresses haben 2017 Entscheider aus 57 Ländern nach Berlin gelockt", so Juliane Trempler, Projektleiterin der Stage|Set|Scenery von der Messe Berlin. "Das war für viele Aussteller sehr interessant, so dass sie direkt nach der Messe bereits für 2019 gebucht haben." Wer ebenfalls 2019 mit dabei sein möchte, kann sich auf der Website anmelden und profitiert bis zum 30. Juni 2018 von Vorzugskonditionen.



Informationen zur Standanmeldungen finden Aussteller hier: http://www.stage-set-scenery.de/Aussteller/Anmeldungen/



Weitere Informationen zur Stage|Set|Scenery 2017 und 2019 finden Sie unter www.stage-set-scenery.de.



