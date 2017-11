DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat ElringKlinger von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. Probleme im Geschäft mit Produkten zur Hitzeabschirmung belasteten zwar nach wie vor die Ergebnisse, schrieb Analyst Christian Ludwig in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bei einem geschätzten Jahresumsatz von 400 Millionen Euro rechne er hier in diesem Jahr mit einem Verlust von 10 Millionen Euro. Das bremse die Erholung, was sich auch im Aktienkurs niederschlage. Das Schlimmste sei nun aber eingepreist, die Maßnahmen des Managements dürften 2018 Früchte tragen. Zudem steige mit der Aufnahme neuer Geschäftsaktivitäten die Auslastung der Kapazitäten./bek/zb

Datum der Analyse: 28.11.2017

ISIN DE0007856023

AXC0132 2017-11-28/11:32