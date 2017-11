Der Messtechnikhersteller Siko aus Buchenbach spendierte einem Motorfeedback-System eine spezielle Tarn-Folie. Der Grund: Man wollte damit deutlich machen, dass sich der Sensor noch in der Entwicklung befindet und erst in einigen Monaten verfügbar sein wird. Paradox und clever zugleich - ein Produkt wird mit Folie getarnt, damit es aus der Masse hervorsticht. Das Entwicklungsziel und der Name stehen bereits fest: Der MSAC506 ist als Motorfeedback für Torquemotoren konzipiert. Dieser Motortyp erfreut sich immer größerer Beliebtheit in Industrierobotern, Fräsköpfen, als Antriebseinheit für Aufzüge oder Rund- und Drehschwenktische. ...

