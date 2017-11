Linz - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat PM Theresa May letzten Freitag weitere zehn Tage Zeit eingeräumt, um sich bei den strittigen Brexit-Themen zu bewegen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Dabei gehe es um die finanziellen Verpflichtungen Großbritanniens gegenüber der EU, die Nordirlandgrenze und die EU-Bürgerrechte im Vereinigten Königreich.

