Gemeinsam mit dem türkischen Partner Ino Solar ist der Solarpark, der sich in der Nähe von Gaziantep im Süden des Landes befindet und aus 25 unlizenzierten Untereinheiten von jeweils einem Megawatt besteht, realisiert worden. Nach Angaben von Wagner Solar soll es sich um die derzeit größte operative Photovoltaik-Anlage in der Türkei handeln.Das deutsche Photovoltaik-Unternehmen Wagner Solar und die türkische EPC-Firma Ino Solar haben ein Photovoltaik-Kraftwerk mit 25 Megawatt in Islahiye ans Netz gebracht. Der Solarpark befinde sich nahe der Stadt Gaziantep in der südöstlichen Region Anatoliens. ...

