Intelligente Haussteuerung macht Tierbesitzern das Leben leichter - innogy SmartHome: das Zuhause und die Haustiere immer im Blick



Wer die intelligente Haussteuerung innogy SmartHome nutzt, hat sein Zuhause auch unterwegs immer im Blick: Mit der Smartphone-App lässt sich schnell checken, ob alles in Ordnung ist. Bei Bedarf kann man Heizung, Licht und Geräte komfortabel fernsteuern. Besonders interessant ist das für Besitzer von Haustieren, die sicher sein wollen, dass es Hund und Katze auch bei Abwesenheit gut geht.



Wichtig ist das Raumklima: Die Temperatur lässt sich für das Zimmer, in dem das Tier sich bevorzugt aufhält, mit einem intelligenten Funkthermostat nach Wunsch einstellen. So ist es im Winter nicht zu kalt. Im Sommer geht es darum, die Überhitzung von Räumen zu vermeiden. Dafür sorgt innogy SmartHome, indem es den elektrischen Rollladen bei zu starker Sonneneinstrahlung automatisch herunterfährt.



Immer im Blick hat man das vierbeinige Familienmitglied mit einer smarten Kamera: Mal schauen, ob der Hund schon wieder auf dem Sofa schläft - ein Blick auf das Smartphone gibt Gewissheit. Die Kameras von Samsung liefern nicht nur Bilder. Sie verfügen auch über eine Zwei-Wege-Audiofunktion. Man kann also direkt mit seinem Haustier sprechen, um es zu beruhigen oder aufzumuntern. Umgekehrt kann man es auch hören. Und sollten Hund oder Katze einmal in Not geraten, schaut schnell ein Nachbar vorbei und hilft.



Jeder Haustierbesitzer kennt seinen Schützling selbst am besten und weiß, wie er ihm die Zeit allein zu Haus verschönern kann. Mit innogy SmartHome lassen sich zum Beispiel alltägliche Abläufe wie das Einschalten der Beleuchtung, das Abspielen von Musik oder das Fernsehen steuern. So herrscht auch bei Abwesenheit eine vertraute Atmosphäre im Haus oder in der Wohnung. Solche individuellen Szenarien kann man übrigens auch zum Schutz vor Einbrechern nutzen.



Für Haustierbesitzer gibt es aktuell von innogy SmartHome in ausgewählten Märkten des Einzelhandels eine Vorteilssaktion mit Gewinnspiel.



Über die innogy SE



Die innogy SE ist das führende deutsche Energieunternehmen mit einem Umsatz von rund 44 Milliarden Euro (2016), mehr als 40.000 Mitarbeitern und Aktivitäten in 16 europäischen Ländern. Mit ihren drei Geschäftsfeldern Netz & Infrastruktur, Vertrieb und Erneuerbare Energien adressiert die innogy SE die Anforderungen einer modernen dekarbonisierten, dezentralen und digitalen Energiewelt. Im Zentrum der Aktivitäten von innogy stehen unsere 23 Millionen Kunden. Diesen wollen wir innovative und nachhaltige Produkte und Dienstleistungen anbieten, mit denen sie Energie effizienter nutzen und ihre Lebensqualität steigern können. Die wichtigsten Märkte sind Deutschland, Großbritannien, die Niederlande und Belgien sowie einige Länder in Mittelost- und Südosteuropa, insbesondere Tschechien, Ungarn und Polen. Bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist innogy mit einer Kapazität von insgesamt 3,7 Gigawatt auch außerhalb dieser Regionen aktiv, z. B. in Spanien, Italien und der MENA-Region (Middle East, North Africa). Als Innovationsführer bei Zukunftsthemen wie eMobility sind wir an den internationalen Hotspots der Technologiebranche wie im Silicon Valley, in Tel Aviv, London oder Berlin vertreten. Wir verbinden das breite Know-how unserer Energietechniker und Ingenieure mit digitalen Technologiepartnern - vom Start-up bis zum Großkonzern. Mit geplanten Investitionen von 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro im Zeitraum von 2017 bis 2019 bauen wir den Energiemarkt der Zukunft und treiben die Energiewende voran.



innogy ist bunt, flexibel, voller Energie - let's innogize!



Vertrieb



Wir versorgen derzeit rund 16 Millionen Stromkunden und 7 Millionen Gaskunden in elf europäischen Märkten zuverlässig und zu fairen Preisen mit Energie. innogy und auch die Onlinetochter eprimo landen bei Kundenbefragungen durch unabhängige Marktforschungsinstitute regelmäßig auf den vordersten Plätzen. Gemessen am Absatz bzw. an der Anzahl der Kunden gehören wir aktuell in Deutschland, den Niederlanden, Großbritannien, Tschechien, Ungarn und der Slowakei zu den größten Anbietern von Strom und Gas. Auch in vielen Märkten Mittelost- und Südosteuropas haben wir gegenwärtig führende Positionen im Strom- und/oder Gasvertrieb. Mit dem Wandel der Energiemärkte verändert sich auch das Verhalten unserer Kunden: Immer mehr Haushalte verbrauchen nicht nur Strom, sondern erzeugen und speichern ihn selbst. Gleichzeitig erwarten sie Produkte, die auf ihren individuellen Bedarf zugeschnitten sind. Deshalb konzentrieren wir uns verstärkt auf die Weiterentwicklung dezentraler und intelligenter Energielösungen wie etwa unsere innovative Produktfamilie "SmartHome".



