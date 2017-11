Linz - Heute steht im US-Senat die Anhörung des designierten Jerome Powell zum Chef der US-Notenbank FED an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.In einem vorab veröffentlichten Redetext zeige er sich entschlossen zukünftige (Finanz-)Krisen massiv bekämpfen zu wollen. Im Zinsausblick scheine er die Politik der langsamen Leitzinsanhebungen von Vorgängerin Yellen fortzusetzen. EUR/USD habe sich stabil nahe und über 1,1900 gehalten. Der nächste Widerstand liege bei 1,1960. Darüber werde der Weg frei bis 1,2100. Die Unterstützung betrage 1,1810. (28.11.2017/alc/a/a)

