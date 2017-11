Deutschlands älteste Privatbank macht riskante Geschäfte, möglicherweise nicht immer unter Einhaltung aller Regeln und zum Wohl der Anleger. Knicken die Börsen ein, dürfte das Geschäftsmodell massiv unter Druck geraten.

Wer hier, am Neuen Jungfernstieg in Hamburg, durch die Flure schlendert, der denkt an den Kinderklassiker "Das kleine Gespenst". Die Ölgemälde, die die Etagen der Berenberg Bank schmücken, ähneln doch sehr denen aus Burg Eulenstein. Dort haust das kleine Gespenst, hier arbeiten Menschen in einer Bank, die seit 1590 ihre Tradition pflegt, dazu gehört das regelmäßige Abstauben der in Öl getränkten Ahnengalerie.

Die Geschäfte, die an der feinen Privatbankadresse vorbereitet werden, haben schon seit Jahren nur wenig mit Tradition zu tun. Heute geht es nicht mehr nur noch um den sorgsamen Erhalt der Portefeuilles einer anspruchsvollen Privatkundschaft, sondern vor allem ums Investmentbanking: Ausgabe, Vertrieb und Verteilung von Aktien und Anleihen also, das Ganze orchestriert von immer neuen Studien einer Heerschar von Analysten. Verantwortet wird der Wandel von Hendrik Riehmer. Mit ihm kam vor acht Jahren ein Banker besonderer Schule mit an die Spitze: nicht akademisch gebildet, dafür umso ehrgeiziger, lieber langhaarig als langweilig. Seit 2015 leitet der 49-Jährige die Geschicke des Bankhauses, im Verein mit seinem Compagnon Hans-Walter Peters.

Vordergründig geht es nach oben mit der noblen Hamburger Adresse, nach dem Untergang der Kölner Sal. Oppenheim so etwas wie die letzte Bastion altehrwürdiger Bankierstradition. Geschäftsvolumen, Kundeneinlagen, Mitarbeiterzahl und verwaltetes Vermögen - beinahe jede Kennziffer zeugt von Wachstum.

Manager-Zwist, Ermittlungen und Mitarbeiter-Exodus

Doch hinter der Fassade finden sich Risse: ein isoliert voneinander werkelndes Management, staatsanwaltschaftliche Untersuchungen, ein kaum noch kostendeckendes Geschäft, ein Exodus langjähriger Mitarbeiter aus Schlüsselpositionen. Zudem läuft es nicht bei jedem Unternehmen gut, das Berenberg an die Börse gebracht hat. Gerade erst kam mit va-Q-tec ein von den Hamburgern begleiteter Neuling unter Druck (siehe Tabelle Seite 2).

Druck dürfte auch der 62-jährige Peters verspürt haben, der nebenher dem Bundesverband deutscher Banken vorsteht. 2016 tauchte der Name seines Hauses in den Panama Papers auf. "Wobei nichts hängen geblieben" sei, wie vonseiten der Bank betont wird. Ein Verfahren der Staatsanwaltschaft Köln gegen Berenberg wurde eingestellt. Dass Peters' Bank jedoch überhaupt im Zusammenhang mit möglichen Steuerhinterziehungen genannt wurde, sei "ein Schlag in das Gesicht des Verbandes", so ein Direktor einer anderen Privatbank.

Riehmer dürften Anfeindungen gegen seinen Co. zupass kommen, wird dem Duo in Hamburger Finanzkreisen doch ein eher schwieriges Verhältnis nachgesagt. Man gehe sich aus dem Weg, wo man nur könne. "Ich halte das schlechte Verhältnis sogar für ein Schlüsselrisiko für die gesamte Bank", so ein in der Hansestadt ansässiger Vermögensverwalter, der die beiden Bankchefs, die für die WirtschaftsWoche nicht zu sprechen waren, gut kennt.

Der aus einfachen Verhältnissen stammende Riehmer hat es weit gebracht: Dank der Hilfe aus den Kreisen der Familie des umstrittenen AWD-Gründers Carsten Maschmeyer gehören ihm zusammen mit Peters sogar 26,1 Prozent an Berenberg. 2010 kauften die beiden der Nord/LB die Berenberg-Anteile ab, die aus dem Kreis der Familie Maschmeyer gewährten Inhaberschuldverschreibungen wurden laut Berenberg "vor mehr als fünf Jahren zurückgezahlt".

Geschäfte von Prominenz und Brisanz

Riehmer, so berichten es Berenbanker, schlägt gern ein paar Bahnen mit Golflegende Gary Player auf dem berühmtesten und schwierigsten Grün der Welt, in St Andrews. Dorthin, an die schottische Ostküste, lädt er angeblich gerne Mitglieder ein aus dem "kleinen Club der Milliardäre" wie es intern bei Berenberg heißt. Meist gewinnt Riehmer, sein Handicap soll bei nur sechs liegen.

Das jüngste "Berenberg-Magazin" widmet "Dem ewigen Bernhard" ein Porträt, dem zweifachen US-Open-Gewinner Bernhard Langer, den Peters persönlich kennt und der für Berenberg als Markenbotschafter fungiert. Doch bald könnten sowohl der begnadete Verkäufer Riehmer als auch der als eher hanseatisch-spröde geltende Peters zum Golfen weniger Zeit haben.

Da wären zunächst einmal mehrere Aktiengeschäfte, die derzeit von der Staatsanwaltschaft untersucht werden). Es geht nicht um kleine, schmuddelige Deals, sondern um Investmentbanking-Geschäfte von Prominenz: Bei Kapitalerhöhungen rund um die börsennotierten Gesellschaften Tele Columbus, WCM und Pfeiffer Vacuum mischte Berenberg mit. ...

