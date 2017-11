28.11.2017 Die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) führt aktuell als TOP-Wert den SDAX an. Aktuell (28.11.2017 / 11:20 Uhr) notieren die Aktien der ElringKlinger AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,80 EUR (+5,54 %) bei 15,34 EUR.

Dazu passt die Meldung vom gestrigen Tage: ElringKlinger: Rahmenvertrag über Joint Venture mit Chengfei

Die ElringKlinger AG (ISIN: DE0007856023) hat sich mit dem chinesischen Unternehmen Sichuan Chengfei Integration Technology Co., Ltd. (CITC) auf eine Zusammenarbeit im Bereich der Batterietechnologie verständigt. Ein Rahmenvertrag über die Joint Venture-Modalitäten wurde am 24. November 2017 von den Partnerunternehmen unterzeichnet. Die Laufzeit ist zunächst auf zehn Jahre bis zum 31. Dezember 2027 festgelegt. Der Rahmenvertrag sieht die Gründung einer Joint Venture-Gesellschaft zur Entwicklung, Fertigung ...

