Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809), einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet der Wirkstoffforschung und dessen übergeordnetes Ziel es ist, der globale Marktführer für qualitativ hochwertige Wirkstoffforschungslösungen zu werden, kommt einfach nicht zur Ruhe. Doch was ist der Grund?

Nun, betrachtet man die Aktie der Evotec AG auf Jahresbasis, ergibt sich dort ein vergleichsweises gutes Bild. So eröffnete die Aktie am 17.11.2016 den Xetra-Handel noch mit 5,70 EUR. Heute, also mehr als ein Jahr später, eröffnete die Aktie den Xetra-Handel mit 12,45 EUR. Macht also ein Kursgewinn von fast 120% auf Jahressicht. Soweit so gut. Nur profitieren davon lediglich die Anlege, die bereits zu diesem Zeitpunkt investiert waren ...

