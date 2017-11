Zürich (awp) - Der steigende Kostendruck und eine sich verstärkende Regulierung sorgen für einen Anstieg passiver Anlagen. Das ist das Fazit des am Dienstag publizierten Trader Surveys im Auftrag der Six Group, in dem Händler aus ganz Europa befragt wurden. Konkret gehen 88% der 185 befragten Trader davon aus, dass aktuell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...