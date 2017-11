Berlin (ots) -



Unsere Arbeitswelt wandelt sich. Grund dafür ist deren zunehmende Digitalisierung. Wir kommunizieren via mobilem Internet, Information ist frei verfügbar und einfache Tätigkeiten erledigen computergesteuerte Programme. Die Arbeit wird schneller, komplexer und vieles lässt sich flexibel, quasi von überall verrichten. Das birgt Chancen, aber auch Gefahren, nicht zuletzt für unsere Gesundheit. Beidem versucht nun der diesjährige Gesundheitsreport der Betriebskrankenkassen (2017) auf den Grund zu gehen - mit einer repräsentativen Umfrage unter 3000 Beschäftigten.



Diese Meldung enthält Interview-Audiomaterial zur heutigen (28.11.17) Veranstaltung des BKK Dachverbandes "Digitale Arbeit, Digitale Gesundheit" in Berlin von:



Prof. Jan Dettmers Professur für Arbeits- und Organisationspsychologie, Medical School Hamburg (MSH) Dirk Rennert, Referent Gesundheitsberichterstattung BKK Dachverband, Berlin Dr. Matthias Richter, Referent Gesundheitsberichterstattung BKK Dachverband, Berlin



