Das Software-UnternehmenJade Logistics, der Lieferant des weltbesten Terminal Operating Systems (TOS) für Mischfrachthäfen, konnte seine globale Präsenz 2017 durch die Implementierung seines Master Terminal-Produkts an 22 Standorten weiter ausdehnen.

Außer einem bedeutenden Umsatzwachstum und Rekordjahr für das Unternehmen, erzielte das globale Implementierungsteam von Jade Logistics "go-live" an Terminals an mehreren geographischen Orten, einschließlich Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika, Australasien und im Nahen Osten.

Dieses beeindruckende Resultat wurde von einem beachtlichen Projekt in Australasien untermauert, bei dem 16 Terminals in weniger als zehn Monaten "live" gingen. Hinzu kam die Implementierung in nur acht Wochen eines Mehrzweck-Terminals an der Ostküste der VAE.

Der Chief Executive Officer von Jade Logistics, David Lindsay, meinte dazu: "Wir sind uns bewusst, wie wichtig es für unsere Kunden ist, sobald wie möglich ‚live' zu gehen, damit sie möglichst schnell in den Genuss der Vorteile eines Terminal Operating Systems von Weltklasse kommen."

"Die 2017 erzielten Implementierungszeiten sind außerordentlich und liefern den Kunden realen Wert in Bezug auf die Senkung ihrer Gesamtbetriebskosten."

Angesichts der verschiedenen geographischen Standorte, repräsentieren die Terminals eine Vielzahl von Cargoarten, einschließlich reiner Massengut-Terminals, Stückgut- und RORO-Terminals sowie reine Container-Terminals, von denen einer pro Jahr über eine Million TEU bewältigen kann.

Der Director of Global Services, Mark Ginnever, führte aus: "Das Wichtigste für eine erfolgreiche Implementierung ist ein engagiertes Projektteam, das Vertreter von beiden Organisationen umfasst."

"Die Bedeutung einer starken Kundeneinbindung und engagierter Super Users kann nicht oft genug betont werden, und wir hatten Glück, mit Kunden zu arbeiten, die diesen kollaborativen Ansatz voll verstanden", fügte Ginnever hinzu.

Master Terminal ist jetzt für über 110 Terminals weltweit lizenziert, und das Wachstum von Jade Logistics wird laut einer stark positiven Umsatzprognose für das Jahr 2018 und darüber hinaus weiter fortschreiten.

Über Jade Logistics

Jade Logistics hat die nötige Expertise entwickelt, die zur Lösung komplexer Probleme bezüglich der Verwaltung von einer Vielzahl von Mischfrachtgut erforderlich ist. Von Mischfrachthäfen in Ghana bis zu Eisenbahnen in Europa, liefert Jade Logistics die Tools, die erforderlich sind, um im Wettbewerb bestehen zu können.

Jade Logistics hat seit 1993 innovative Software für Organisationen in spezifischen Logistikbranchen entwickelt, erstellt und unterstützt.

Die umfangreiche Erfahrung und das tiefgehende Verstehen der globalen Logistik-Branche bildet das Fundament, auf dem unsere Mitarbeiter vertrauensvolle, langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufbauen können.

Wir verfügen über Niederlassungen in Neuseeland, Australien, USA, den Niederlanden, in der Schweiz, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Indonesien.

Weitere Informationen finden Sie unter: jadelogistics.com

