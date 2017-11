Nach dem der Kurs am Tagespivot von 1,1920 scheiterte, fiel der EUR/USD unter 1,19 und das Tagestief wurde bei 1,1883 gebildet. EUR/USD wartet auf neuen Impuls durch US Daten und Fed Reden Die gestrige breit angelegte Erholung des USD ließ den EUR/USD in der Mitte der 1,19 scheitern. Der Fokus der Investoren lieg auf der Veröffentlichung der US Wirtschaft ...

