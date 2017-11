Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Berlin/Ostfildern/Marienmünster (pts019/28.11.2017/11:30) - Planer und Architekten haben längst die Vorteile großflächiger, vorgefertigter Holztragwerke entdeckt und nutzen sie zunehmend sowohl beim Bau von Industrie- als auch Landwirtschaftsbauten. Alexander Kuhnert, Lichtplaner und Geschäftsführer der aletja plus GmbH in Berlin, kam noch auf eine ganz andere Nutzungsidee: Für eins der ältesten Kaufhäuser der Welt, das über 100-jährige KaDeWe (Kaufhaus des Westens) am Berliner Kurfürstendamm, gestaltete sein Büro vor rund einem Jahr die Verkaufsausstellung "Cuba libre". Anlass für das Motto war die politische Öffnung Kubas. Alexander Kuhnert: "Wir sollten zum einen die kubanische Lebensfreude auf ein allumfänglich visuell attraktives Kampagnenmodell transportieren. Dazu entwickelten wir auf 350 Quadratmetern eine Art kubanischen Supermarkt im Lichthof des Kaufhauses. Für die Bedachung wählten wir neun fast 17 Meter lange Nagelplattenbinder aus Holz. Die sichtbare Konstruktion ließ sich einfach und zügig montieren, da die einzelnen Elemente trotz ihrer Ausmaße leicht mit Kettenaufzügen einzubauen waren." Zudem erwies sich die Nagelplattenbinderkonstruktion als kostengünstiger im Vergleich zu ähnlichen herkömmlichen Ausführungen aus Metall. Für den Auftraggeber machte sich die Entlastung des Budgets deutlich bemerkbar. Vorteile der Vorfertigung genutzt Die Planer arbeiteten bei diesem Projekt eng mit dem GIN-Mitgliedsunternehmen Hecker System Holzbau GmbH & Co. KG aus Marienmünster zusammen. Firma Hecker stellte die Binder her und fertigte auch den Positionsplan für die Holzelemente an. Das Holzbauunternehmen Hecker (im Internet: http://www.hecker-system-holzbau.de ) verfügt seit Jahrzehnten über umfassende Erfahrungen mit technisch getrocknetem Holz und in der Herstellung von robusten Nagelplattenbindern, was sich auch bei diesem Projekt bewährte. Die präzise Montage der Binder erfolgte an jeweils exakt vorausberechneten Anschlusspunkten. Tragwerk, Verankerung und Aussteifung konnten dadurch einen sicheren, belastbaren Verbund bilden. Die Ausstellung erhielt durch die einzigartige Binder-Dachkonstruktion ein eigenes Flair. Weitere Informationen Auskünfte und Unterlagen über das Planen und Errichten von Nagelplattenbinder-Dachtragwerken gibt es bei und von der Verbandsgeschäftsstelle des GIN: Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte e.V. und Interessenverband Nagelplatten e.V. c/o FORUM HOLZBAU, Hellmuth-Hirth-Str. 7, 73760 Ostfildern, Fon 07 11/2 39 96-67, Fax 07 11/2 39 96 66, Mail GIN@nagelplatten.de, Web: http://www.nagelplatten.de Über den GIN >Starke Verbindungen!< Nach dieser Maxime handeln die Gütegemeinschaft Nagelplattenprodukte e.V. und der Interessenverband Nagelplatten e.V. für derzeit 55 Hersteller und Verarbeiter von Nagelplatten und Nagelplattenprodukten: "Nagelplatten werden vor allem im Dach- und Wandbereich von Wohnhäusern, Supermärkten, Gewerbe-, Produktions- und Lagerhallen, landwirtschaftlichen Gebäuden, öffentlichen Einrichtungen wie Sporthallen sowie für Brückenschalungen etc. als extrem belastbare Verbindungsmittel eingesetzt", erläutert GIN-Geschäftsführer Thomas Schäfer. Das "RAL-Gütezeichen Nagelplattenprodukte" führen alle Betriebe, die auch Mitglied der Gütegemeinschaft sind. Es umfasst die Herstellung von Nagelplattenprodukten und kann sich darüber hinaus auch auf die Montage von Nagelplattenbinderkonstruktionen erstrecken. Das Gütezeichen Nagelplattenprodukte bürgt so für sichere, maßgenau hergestellte Verbindungen von Holzelementen mit einer Spannweite von bis zu 35 m sowie für die fachgerechte Montage gebäudespezifischer Tragsysteme von allerhöchster, dauerhafter Qualität. Gemeinnützig und solidarisch unterstützt der GIN seine Mitgliedsfirmen in allen Fragen, die sich im Hinblick auf technisch vorbildliche und wirtschaftlich vorteilhafte Einsatzmöglichkeiten von Nagelplatten am Bau ergeben. Zugleich ist der Interessenverband Ansprechpartner und Auskunftsquelle für Architekten, Hausbauunternehmen, Bauämter, Zimmerei-, Dachdecker- sowie weitere Handwerksbetriebe, die Nagelplatten und Nagelplattenprodukte bei der Verwirklichung unterschiedlichster Bauvorhaben konstruktiv verwenden. 1982 gegründet, gehört der GIN der Verbändegemeinschaft FORUM HOLZBAU an, hat seinen Sitz in Ostfildern bei Stuttgart und wird von Jochen Meilinger (1. Vors.), Kay-Ebe Schnoor (2. Vors.) und Thomas Schäfer (Geschäftsführer) vertreten. Weitere wissenswerte Informationen über Nagelplatten und -produkte sowie über den GIN als Interessenverband finden sich im Internet auf: http://www.nagelplatten.de Copyright: Text und Fotos (5): Bärbel Rechenbach für Hecker System Holzbau/GIN, Ostfildern; http://www.nagelplatten.de Kontakt zum Binderhersteller: Hecker System Holzbau GmbH & Co. Kontakt zum Binderhersteller: Hecker System Holzbau GmbH & Co. KG Zum Bollkasten 2, 37696 Marienmünster

