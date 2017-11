Mannheim (ots) - Die Camelot ITLab ist am 21. November nunmehr schon zum dritten Mal mit dem von der WirtschaftsWoche ausgelobten Preis "Best of Consulting" ausgezeichnet worden. Nachdem das Beratungsunternehmen bereits im Juni den "TOP Consultant" Award aus den Händen des Bundespräsidenten a. D. Christian Wulff entgegennehmen durfte, konnte man in diesem Jahr gleich zwei hochkarätige Auszeichnungen gewinnen.



Ins Rennen um den begehrten "Best of Consulting" Preis ging Camelot in diesem Jahr mit einem Digitalisierungsprojekt bei der ProSiebenSat.1 Media SE, einem der größten Medienunternehmen Europas. Bei diesem Projekt standen die Optimierung und "Re-Innovation" der SAP basierten HR-Prozesse im Fokus. Das Konzept beinhaltete unter anderem den standort- und zeitpunktunabhängigen Zugriff der Mitarbeiter auf alle relevanten Personalprozesse über mobile Endgeräte sowie eine intuitive und moderne Gestaltung der Benutzeroberflächen.



Die Jury überzeugte dabei vor allem die aktive Einbindung der tangierten Abteilungen des Kunden in allen Projektphasen. Von der Konzeption über die Implementierung bis hin zur Einführung wurden Design-Thinking-Workshops mit den Mitarbeitern durchgeführt. So war es möglich, Best-Practice Standardprozesse und Lösungen an die Anforderungen von ProSiebenSat.1 Media SE anzupassen und damit auch die Akzeptanz seitens der Mitarbeiter zu optimieren. Denn die ganzheitliche Digitalisierung der HR-Prozesse bedeutet einen Kulturwandel, der, um erfolgreich zu sein, von allen Mitarbeitern mitgetragen werden muss.



Für Steffen Joswig, Geschäftsführer der Camelot ITLab, bedeutet diese Auszeichnung eine Bestätigung der ausgeprägten Kundenorientierung. "Die erneute Verleihung dieses renommierten Awards macht uns stolz und zeigt, dass unser Ansatz einer individuell am Kunden ausgerichteten Beratung der richtige ist. Dadurch sind wir in der Lage, eine langfristige und auf Vertrauen basierende Beziehung mit dem Kunden aufzubauen und zu pflegen."



Die WirtschaftsWoche hat den Beraterpreis in diesem Jahr bereits zum 8. Mal verliehen. Die eingereichten Kundenprojekte wurden auf Basis wissenschaftlicher Methoden anhand qualitativer und quantitativer Kriterien bewertet. Ausgelobt hat die WirtschaftsWoche den Preis in sieben Disziplinen: "IT-Management", "Wettbewerbsstrategie", "Marketing und Vertrieb", "Supply Chain Management", "Restrukturierung", "Finanz- und Risikomanagement und M&A "sowie "Public Sector".



Über die Camelot ITLab GmbH



Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions. www.camelot-itlab.com



