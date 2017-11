FRANKFURT (Dow Jones)--Der schwedische Energiekonzern Vattenfall hat bei Siemens Gamesa 113 Windturbinen bestellt. Die Turbinen der neuesten 8-Megawatt-Klasse werden in drei Windenergieprojekten in der Nord- und der Ostsee vor der Küste Dänemarks errichtet, wie Vattenfall mitteilte. Das Auftragsvolumen umfasst eine installierte Leistung von insgesamt 950 Megawatt. Ein Auftragswert wurde nicht genannt. In der Branche gilt als Faustregel für Neuanlagen: 1 MW Leistung kostet etwa 1 Million Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

November 28, 2017 05:32 ET (10:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.